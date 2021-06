F1, GP Azerbaijan: pole position di Charles Leclerc 05 giugno 2021

Charles Leclerc ha conquistato la pole position al Gran Premio dell'Azerbaijan, sesta prova del Mondiale di Formula 1. Sul tracciato cittadino di Baku, il ferrarista ha chiuso le qualifiche davanti a Lewis Hamilton e Max Verstappen. In terza fila l'altra Ferrari di Carlos Sainz, dietro all'AlphaTauri di Pierre Gasly. Per Leclerc è la seconda pole consecutiva dopo quella conquistata al Gran Premio di Monaco. In quella occasione, però, il monegasco andò a sbattere contro le barriere dopo le qualifiche, cosa che gli impedì di gareggiare il giorno dopo.