F1, in Azerbaigian vince Perez 06 giugno 2021

(LaPresse) Sergio Perez ha vinto il Gp dell'Azerbaigian, sesta prova del mondiale. Il pilota della Red Bull ha preceduto l'Aston Martin di Sebastian Vettel. Terzo Pierre Gasly con l'Alpha Tauri che ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc. Gara segnata dall'incidente di Max Verstappen che va a sbattere contro le barriere a cinque giri dalla fine quando era largamente in testa. Il Gp è ripartito con i piloti di nuovo in griglia a due giri dal termine. Hamilton che si trovava secondo ha cercato nel secondo via di superare Perez ma ha commesso un errore andando lungo e pregiudicando così la gara non conquistando alcun punto. Ottavo posto per la Ferrari di Carlos Sainz.