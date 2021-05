Ex Ilva, Salvini: "Se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi" 31 maggio 2021

"Fino a prova contraria in Italia si è innocenti fino al terzo grado di giudizio. Se qualcuno ha sbagliato e ha sulla coscienza tanti morti, è giusto che paghi ma l'etichetta di colpevole non la do a nessuno a differenza di quanto fa a volta la sinistra". Così il leader della Lega Salvini dopo la sentenza sull'ex Ilva di Taranto.