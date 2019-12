Ex Ilva, lavoratori in piazza a Roma contro ArcelorMittal

Roma, 10 dic. (askanews) - Migliaia di lavoratori sono scesi in piazza a Roma per protestare contro gli esuberi annunciati da ArcerlorMittal. Fra loro almeno 1.000 arrivati dall'ex Ilva di Taranto, ma anche da Genova e Racconigi. Il ritrovo della manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil, in Piazza Santi Apostoli.

"Il messaggio nostro è sia rivolto al governo perché ci sia una politica industriale che dia un'idea di futuro al Paese e alle imprese perché deve prevalere chi vuole davvero fare l'imprenditore, basta con la logica finanziaria e con l'idea che il lavoro è una merce", ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini. "ArcelorMittal ha sbagliato ad andare in tribunale, torni al tavolo, ha aggiunto rivolto ad Arcelor Mittal.