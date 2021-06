Ex Ilva, Bonomi: "Dobbiamo costruire un progetto acciaio" 01 giugno 2021

(LaPresse) "Come ho avuto già modo di ricordare dobbiamo fare una domanda: questo paese l'indotto delle acciaierie lo vuole o no? Io credo che sia importante perché abbiamo molte filiere che dipendono dall'acciaio e dobbiamo costruire un progetto acciaio. Dal 2012 è una gestione che è stata in mano allo Stato e non ho visto risoluzione a questi problemi quind rispondiamo a quella domanda e poi rispondiamo insieme costruiamo il futuro". Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi parlando del caso ex Ilva a margine della presentazione dell'hub vaccinale nella sede di Viale dell'Astronomia.