Evasori, ecco i quattro reati estesi alle imprese

Nel decreto fisco è prevista l'estensione della responsabilità delle imprese per i reati tributari commessi da dipendenti, che ne abbiano tratto vantaggio. Sono quattro i reati estesi alle imprese, rispetto all'unico reato attualmente previsto dalla normativa. Colpita la dichiarazione fraudolenta mediante artifici: si tratta di operazioni simulate o documenti falsi per ostacolare l'accertamento. Nel mirino anche emissione o rilascio di fatture o documenti per operazioni inesistenti per consentire a terzi l'evasione. Punito l'occultamento o la distruzione di documenti contabili per non consentire la ricostruzione dei redditi o il volume d'affari a scopo di evasione propria o di terzi. Sanzionata la sottrazione fraudolenta per rendere inefficace la riscossione coattiva sottraendosi al pagamento di imposte, interessi o sanzioni.Per approfondire