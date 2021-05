Eurovision, il video "incriminato" su Damiano dei Maneskin 23 maggio 2021

(LaPresse) Ha fatto il giro del web suscitando una marea di polemiche il video incriminato secondo cui Damiano dei Maneskin, avrebbe sniffato cocaina durante la diretta tv dell’Eurovision Song di Rotterdam. Nelle immagini si vede il frontman della band romana chinarsi verso il tavolino e stringere i pugni in segno di gioia per la vittoria, eppure quella posa è stata mal interpretata da molti. Il cantante però non ci sta e respinge con fermezza le accuse: "Non uso droghe, non dite una cosa del genere". DISTRIBUTION FREE OF CHARGE-NOT FOR SALE