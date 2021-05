Europei, Italia: via al ritiro-vacanza in Sardegna 24 maggio 2021

(LaPresse) Stasera via al ritiro-vacanza dei 33 preconvocati da Roberto Mancini per gli Europei, al via l'11 giugno. I giocatori, insieme alle loro famiglie, si ritroveranno al Forte Village di Santa Margherita di Pula dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino anti-Covid. È un'esperienza che il commissario tecnico aveva sperimentato già ai tempi in cui allenava l'Inter. Venerdì è in programma l'amichevole con San Marino alla Sardegna Arena di Cagliari. Il ritiro vero e proprio della Nazionale scatterà il 1° giugno a Coverciano, dieci giorni prima del debutto agli Europei contro la Turchia, all’Olimpico.