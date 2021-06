Euro 2020, ecco i convocati di Mancini 02 giugno 2021

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 26 azzurri convocati per la fase finale del prossimo Europeo di calcio. Dei calciatori che erano stati convocati domenica scorsa, non faranno parte del gruppo Gianluca Mancini, Matteo Politano e Matteo Pessina che però al momento non ha lasciato Coverciano . La novità è l’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori, impegnato fino a due giorni fa con l’Under 21 di Nicolato nel campionato Europeo di categoria.