Eurispes 2021, il presidente Fara: chiudere l'Ilva in 30 anni

Roma, 13 mag. (askanews) - "Qualche anno fa ho lanciato una provocazione: smontiamo tutti i Frankenstein che abbiamo costruito negli ultimi 50 anni. Taranto è un caso particolare, non si tratta di uno stabilimento costruito in città ma una città costruita all'interno dello stabilimento, con i risultati che tutti sappiamo, in termini sanitari. La nostra proposta, salvaguardando tutti i livelli occupazionali, è questa: gli diamo 10 anni per smontare l'Ilva, 10 anni per bonificare il territorio che è vastissimo, molto più ampio di quello che occupa la città stessa e 10 anni per restituire quei territori alla loro naturale vocazione. Quindi un progetto proiettato a 30 anni, ed è su questi temi che il Paese si deve confrontare".

Così il presidente dell'Eurispes, Gian Maria Fara parlando a margine della presentazione del rapporto Italia 2021.