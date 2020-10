Ettore Prandini: «La sfida del futuro è rendere i nostri prodotti più riconoscibili e conquistare nuovi mercati»

«Abbiamo attraversato un periodo difficile da un punto di vista economico, ma dobbiamo guardare alle sfide future: non perdere fasce di mercato e conquistare nuovi mercati». Così Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti, inoltra la sua ricetta per rilanciare il settore food & wine. «Vogliamo esportare anche e nostre conoscenze all'estero. La grande preoccupazione che abbiamo è collegata ad alcuni fenomeni come la Brexit, che riguarda un mercato fondamentale per il settore viti-vinicolo, tra i più danneggiati a causa dell'emergenza Covid-19». Sulla risposta interna data dal sistema durante il periodo più duro dell'emergenza, Prandini afferma: «C'è stato uno sforzo straordinario di tutta la filiera agro-alimentare per non far mancare il cibo in tavola agli italiani. La sfida futura è elaborare nuovo sistema di collaborazione e comunicazione tra soggetti che devono dialogare nel creare le condizioni affinché i prodotti siano sempre più riconoscibili. Ci sono consumatori in tutto il mondo che hanno fame di italianità, sta a noi saziare questo bisogno».