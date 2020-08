Estradato e catturato in Italia dalla Svizzera latitante albanese

Roma, 13 ago. (askanews) - Catturato ed estradato in Italia un cittadino albanese di 45 anni, latitante dal 2003, rintracciato in Svizzera. L'operazione è della squadra mobile di Modena, in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo e del Servizio per la Cooperazione di Polizia.

Il 45enne, latitante da 17 anni, era destinatario di un provvedimento di cumulo pene per 15 anni e di una multa di 68.900 euro.

L'uomo, in Italia, aveva commesso diversi reati, a partire dal 1996, tra cui violenza sessuale, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e dell'immigrazione clandestina. Insieme ad altri 5 complici di nazionalità italiana, albanese e rumena, aveva fatto giungere in Italia numerose ragazze rumene e moldave per poi farle prostituire. A partire dall'anno 2003, con le prime sentenze di condanna per i reati commessi, il 45enne si era dato alla latitanza.