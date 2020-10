Espresso o lungo: con Nespresso Vertuo a ciascuno suo caffè

Milano, 2 ott. (askanews) - Il mondo del caffè sta cambiando nelle abitudini e nelle modalità di consumo, anche nella patria dell'espresso, dove lo consuma la quasi totalità degli italiani e il 64% lo considera un vero e proprio rito. In questo panorama di grande cambiamento, dove si fanno strada gli estimatori del lungo, Nespresso, in occasione dell'International coffee day, lancia Vertuo, un nuovo sistema per il caffè a casa, che, con macchina e capsule completamente nuove, consente di preparare dall'espresso ai formati più lunghi in modo del tutto automatico. Stefano Goglio, direttore generale di Nespresso Italiana

"Nespresso 20 anni fa ha rivoluzionato l'esperienza del caffè a casa e oggi lo facciamo di nuovo col lancio di Vertuo che ha l'obiettivo di soddisfare tutti gli amanti del caffè che vanno da chi ama un caffè corto, espresso a chi ha un approccio esplorativo e più meditativo con dei caffè più lunghi

Già presente in altri Paesi, Vertuo promette di rivoluzionare il modo di fare ma soprattutto di consumare questa bevanda a casa, grazie ad alcune caratteristiche innovative:

"Vertuo si basa su tre elementi chiave - ci ha detto Stefano Goglio, direttore generale di Nespresso Italiana - la tecnologia Centrifusion, che permette una estrazione del caffè particolarmente intensa, la crema che è ricca, morbida e golosa e la versatilità: riusciamo a produrre con tre dimensioni di capsule differenti, cinque formati che vanno dall'espresso fino alla tazza che noi chiamiamo mug o alto".

Accanto alla tecnologia Centrifusion, brevettata, che, con un massimo di 7mila rotazioni al minuto, estrae il caffè grazie all'azione combinata di forza centrifuga e infusione, c'è un sistema, completamente automatizzato, di lettura del codice a barre impresso sulla capsula: in questo modo basta solo introdurre la capsula e la macchina fa tutto da sè. Grazie a queste innovazioni, secondo Nespresso, anche a casa si può preparare un caffè nero e corposo con una crema ricca, che non è solo piacere per il palato ma consente anche di custodire, senza farli disperdere, gli aromi della miscela scelta.

La scelta tra tre diverse dimensioni delle capsule e un'offerta di 29 miscele permette, poi, di rispondere alle numerose esigenze dei coffee lovers, spaziando tra cinque diversi formati, dall'espresso fino all'Alto da 414 ml, e una varietà di gusti. Perchè il mondo degli amanti del caffè è piuttosto segmentato, e una ricerca di Squadrati ne ha dato la conferma.

"Abbiamo scoperto che ci sono quattro tipologie di coffee lovers: una più purista che sono gli epsressiani nero, bollente, ci sono i funzionali per cui l'approccio al caffè è ricerca di energia, ricarica, poi ci sono gli esploratori che sono in netta crescita e sono un pochino più aperti, e da ultimi ci sono i sociali che considerano il caffè importante ma con una valenza sociale, una occasione di fare chiacchiere".

Il quadrato semiotico elaborato da Squadrati individua, dunque, quattro differenti profili di coffee lovers che corrispondo a diverse esperienze di consumo, dall'espresso gustato a colazione, alla mug che accompagna i brunch del weekend, fino ad al caffè on the go da sorseggiare lungo la strada per andare al lavoro.