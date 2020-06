Ericsson mobility report: 190 mln di abbonamenti 5G a fine 2020

Milano, 16 giu. (askanews) - Entro fine 2020 nel mondo ci saranno 190 milioni di abbonamenti 5G, nel 2025 2,8 miliardi e sulle reti 5G passerà quasi la metà del traffico mondiale di dati mobile. È la stima dell'annuale Ericsson mobility report, che quest'anno arriva dopo mesi in cui l'isolamento a causa dell'emergenza sanitaria ha evidenziato il valore connettività e l'importanza di avere una infrastruttura digitale adeguata, anche a casa, per rimanere connessi.

Secondo un altro studio, di Ericsson consumer lab, l' 83% degli intervistati di 11 paesi, tra cui l'Italia, è consapevole di quanto la tecnologia abbia aiutato ad affrontare il lockdown con un aumento dell'uso dei servizi. In Italia ad esempio l'utilizzo di internet è aumentato per oltre l'80% delle persone, 3 ore in più al giorno da rete fissa, 1 su rete mobile. Il 19% ha cominciato nuove attività online. Il 58% pensa che lo smart working sarà la nuova normalità.