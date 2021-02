Erica Turchetti: “Vi racconto come sta cambiando il coworking” 23 febbraio 2021

Erica Turchetti ha anticipato il boom della smart working economy, rivoluzionando a Milano il concetto di coworking e creando Cofoundry, un progetto che oggi ospita in tutto circa 40 aziende e ha due sedi a Milano e una a Genova. Cofoundry non si limita ad offrire un semplice spazio fisico, ma incentiva a stringere relazioni professionali e far crescere la propria azienda. Gli uffici, contrariamente a quelli offerti da molti competitor, sono personalizzabili e ciascun imprenditore può esaltare come preferisce l'identità del proprio brand. In questa intervista per la serie “Stories di successo” Erica Turchetti racconta la sua storia di imprenditrice.