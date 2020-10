Enrico Vita: «Massimo storico in borsa, aumento del titolo di + 20% da inizio 2020»

Enrico Vita, CEO Amplifon, introduce il focus su “Ricerca e innovazione di prodotto e servizio per creare valore”. «Lo stato dell'arte è positivo. Da luglio - dichiara - registriamo una ripresa importante rispetto alla domanda nel nostro settore. Ci siamo riallineati al fatturato dell'anno precedente e abbiamo raggiunto il massimo storico in borsa, con una crescita del titolo di +20% da inizio anno. L'internazionalizzazione della nostra azienda parte dai primi anni '90, è un percorso costante portato avanti con una crescita organica e acquisizioni coraggiose. Oggi siamo presenti nei 5 continenti, in 28 paesi, e per noi è un grande vantaggio. In Cina, ad esempio, siamo presenti con una joint venture e siamo tornati a una situazione di business normale; il mercato è tornato ai trend pre-crescita caratterizzanti la fase prima della pandemia». Sul cambiamento tecnologico della rete commerciale, Vita afferma: «Il nostro prodotto necessità di personale altamente qualificato e aggiornato. Investiamo oltre 10milioni di euro all'anno per l'aggiornamento dei nostri professionisti a livello mondiale. Quanto al know-how, abbiamo acquisito una start-up in Campania focalizzata sul nostro business e sulla digitalizzazione di servizi audiologici».