Roma, 7 apr. (askanews) - "Ci sono discussioni, come quelle sui diritti, sulle quali non abbiamo nessuna intenzione di ammainare le nostre bandiere, perché le nostre bandiere non sono astratte. Quando parlo della legge Zan parlo di cose che porterebbero il nostro Paese nel futuro, ci toglierebbero dal Medioevo". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta intervistato a diMartedì (La7).