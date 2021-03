Employee advocacy, come fare squadra lavorando a distanza di Marco lo Conte 21 marzo 2021

Non è semplice fare squadra lavorando da casa. Ma lo smart working, in tutte le sue declinazioni, offre anche alcune opportunità organizzative. La distanza ha esaltato la necessità di fare rete e di sentirsi parte di un tutto. Il tema dell'employment advocacy rappresenta una grande opportunità per i lavoratori così come per le imprese. Spiega di cosa si tratta Roberta Zantedeschi, formatrice.