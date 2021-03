Empatia e condivisione: ecco come cambia il lavoro con il lockdown di Marco lo Conte 20 marzo 2021

Una rivoluzione copernicana dell'attività lavorativa: il lockdown ha non solo tenuto le persone lontane dagli uffici ma ha anche stravolto coordinate, regole, modalità relazionali dell'attività professionale di milioni di italiani. E cambiano anche le parole chiave: non più orari ma obiettivi, non più gerarchia ma delega. Sono alcuni degli elementi che caratterizzano l'attività lavorativa in questa fase e che – c'è da crederlo – rimarranno anche al termine della pandemia. Come sintonizzarsi con la nuova normalità? Lo spiega Silvia Zanella, autrice del libro “Il futuro del lavoro è femmina”