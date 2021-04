Emofilia: Schiavoni, "Lotta ad emofilia più facile con rapido accesso a ecografia" 29 aprile 2021

“L’uso dell'ecografia muscolo-articolare per fortuna è cresciuto nei centri che si occupano di emofilia e di patologie simili, anche grazie a corsi di aggiornamento dedicati, ai quali partecipavano anche i pazienti stessi, utili per capire meglio l'efficacia dell'ecografia muscolo-articolare e gli effetti a distanza che questa può produrre”. Così Mario Schiavoni, presidente di Almet Onlus, è intervenuto durante la settima tappa di "Articoliamo", la campagna sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo e nata per promuovere il benessere delle articolazioni nelle persone con emofilia.