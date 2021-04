Emofilia. Celestino: "Con 'Articoliamo' più informazione e migliori cure" 21 aprile 2021

"Più informazione c'è, su vari fronti, più il paziente sa come evitare il problema del danno alle articolazioni e affrontarlo nel migliore dei modi, anche in caso di incidente". Così Maria Adelaide Celestino, paziente emofilica e presidente dell’associazione Amici dell’Emofilia Onlus, ha argomentato le caratteristiche di "Articoliamo", campagna per promuovere il benessere delle articolazioni nelle persone con emofilia, sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo e giunta alla sesta tappa a Palermo.