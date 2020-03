Emergenza Covid: gli errori degli acquisti in sanità 26 marzo 2020

Gli acquisti in sanità, in Italia, sono strutturati attraverso una rete di centrali di committenza e soggetti aggregatori a livello regionale, a cui si affianca Consip. Il sistema è stato progressivamente centralizzato con un obiettivo di revisione di costi, ma non è mai stato gestito con un obiettivo strategico. Che cosa possiamo imparare dagli errori fatti fino ad ora? Ne parla Veronica Vecchi, SDA associate professor of practice in Procurement e PPP nelle aziende sanitarie e socio-assistenziali.