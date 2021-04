Emergency: ecco l’ospedale pediatrico in Uganda firmato da Renzo Piano

Si chiamano Ramadhan, Topista, Justine, Katongole, Matovu e Jordan i primi pazienti, tra i 3 e gli 11 anni, ricoverati nel nuovo centro pediatrico di Emergency firmato da Renzo Piano in Uganda. Sarà punto di riferimento di tutta l'Africa per curare i più piccoli. Un centro che nasce dall'incontro tra Gino Strada, chirurgo e fondatore di Emergency e Renzo Piano, archistar celebre in tutto il mondo. I due hanno condiviso un sogno: quello di costruire un «ospedale scandalosamente bello» nel cuore dell'Africa che potesse unire la chirurgia pediatrica con il più alto livello di architettura per divenire un centro di riferimento per i bambini di tutto il continente africano. Triplica, infatti, la disponibilità di posti letto chirurgici per i bambini in Uganda. Un sogno che è diventato realtà sulle rive del Lago Vittoria, anche grazie al sostegno del ministero della Salute ugandese.