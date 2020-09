Elton John in vacanza a Capri con il marito e i due figli

Capri, 30 set. (askanews) - Vacanze d'autunno in Italia per Elton John. Il grande cantautore britannico, uno degli artisti del panorama musicale internazionale più apprezzati di tutti i tempi, ha fatto la sua comparsa a Capri in una serata di fine settembre sedendosi ai tavolini all aperto del grand hotel Quisisana.

Una vacanza in versione familiare per la pop star che è giunto con un lussuoso yacht a Capri con il marito, il regista e produttore cinematografico canadese David Furnish, e i loro figli Elijah e Zachary. I due bambini si mostrano amorevoli con il papà, aiutandolo a indossare correttamente la mascherina facciale e salutandolo con un affettuoso bacio sulla guancia. Per gli spostamenti nelle stradine di Capri, Sir Elton John ha utilizzato un veicolo elettrico.