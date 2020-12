Elio De Capitani: “Welfare per attori inadeguato, non possiamo più transigere” di i Federico Bona 18 dicembre 2020

La funzione che svolge l'arte in questo momento di crisi dovuto alla pandemia “è fondamentale” dice Elio De Capitani, attore, regista e autore. E avverte: “Non possiamo più transigere, la Repubblica dal 48 ad oggi non ha mai fatto una legge per il teatro, il welfare per gli attori non è mai stato messo in campo in maniera adeguata”