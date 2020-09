Elezioni, Renzi: noi decisivi in Toscana, legislatura fino a 2023

Roma, 22 set. (askanews) - La legislatura andrà avanti fino al 2023. Ne è certo il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, come ha spiegato nel corso di una conferenza stampa alla Camera:

"Confermo che questa legislatura per me va al 2023. Credo che dopo ciò che è accaduto, voi giornalisti parlamentari sappiate meglio di me che si rafforza questa rappresentanza parlamentare. Se si fosse persa la Toscana, oggi avremmo visto un altro film".

Commentando i risultati elettorali e in particolare i dati del suo partito, Renzi ha osservato: "Io penso che sia una vittoria del centrosinistra, una bella vittoria, che vede il suo pilastro nel successo straordinario in Toscana". "Il dato di Italia Viva è assolutamente positivo: ci aspettavamo qualcosa di più in alcune città, qualcosa di meno in altre".