Elezioni regionali in Emilia Romagna: stravince Bonaccini

Stefano Bonaccini ha surclassando gli altri sei candidati alla poltrona di governatore nella tornata elettorale del 26 gennaio 2020. Alle regionali in Emilia Romagna ha superato di oltre 7 punti la cnadidata del centrodestra Lucia Borgonzoni. Emilia-Romagna, Bonaccini batte la leghista Borgonzoni: 51,4% a 43,7%. In Calabria vince Santel li Pd-Conte, parte la verifica per riequilibrare i pesi nella maggioran za