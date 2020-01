Elezioni regionali: affluenza stabile in Calabria

Affluenza sostanzialmente stabile per le elezioni regionali in Calabria: alle ore 12, è stata del 10,50%, in aumento rispetto all'8,85% della consultazione del 23 novembre 2014. I dati del Viminale segnalano, alle ore 19, il 35,52% dei votanti alle urne, un dato in lieve aumento rispetto al 34,68% della consultazione del 2014. Alle 23, il bilanci finale: ha votato il 44,32%, stabile rispetto al 2014 quando il Viminale aveva registrato una affluenza al 44,16%.