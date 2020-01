Elezioni regionali, affluenza in Emilia Romagna: 30% in più

In coda per votare in Emilia Romagna. Il dato delle precedenti elezioni regionali - il 23 novembre 2014 - in Emilia Romagna segnò un record negativo con una bassissima affluenza alle urne, che era stata alle 12 del 10,77%. Il 20 gennaio alle regionali è raddoppiata al 23,44 per cento. Dai dati del Viminale emerge che alle ore 19 l'affluenza alle urne per le elezioni regionali in Emilia Romagna è stata del 58,82%, quasi il doppio rispetto al 30,89% alla stessa ora nella precedente consultazione di riferimento nel 2014. Alla chiusura dei seggi, alle 23, in Emilia si sono presentati ai seggi il 67,7% degli aventi diritto, il 30% in più rispetto al 37,76%del 2014.