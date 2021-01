Elezioni Calabria, De Magistris: ipotesi mia candidatura concreta

Roma, 11 gen. (askanews) - "E' un'ipotesi concreta nata in maniera spontanea dal basso, coincide con la fine del mio secondo mandato da sindaco a Napoli, la Calabria è la mia seconda terra, ci ho vissuto nove anni e ho un forte legame affettivo, ci sto pensando concretamente e tra una settimana deciderò". Così Luigi De Magistris ha risposto a Massimo Giletti sull'ipotesi di una sua candidatura alla Regione Calabria durante "Non è l'Arena" su La7.

"Ho sentito quelle che per me sono le persone importanti della Calabria - ha aggiunto - donne e uomini che fanno di quella terra un orgoglio del Paese e con cui mi sono confrontato, se dovesse andare in porto sarebbe un fatto nuovo, anomalo che coniuga rottura del sistema con capacità di governo, non sarà uno schieramento politico tradizionale".