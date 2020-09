Elezioni 2020, Referendum: Sì al 70%. Di Maio: vittoria di tutti

Milano, 21 set. (askanews) - I primi dati ufficiali vedono al rialzo le stime di proiezioni ed exit poll sull'esito del referendum confermativo, senza quorum, sul taglio dei parlamentari, con un consenso del 70% delle preferenze.

Più che soddisfatti i 5 stelle, con Di Maio che parla di "vittoria del popolo".

"Una vittoria di tutti - ha detto - di tutto il Paese, di tutti gli italiani che non hanno mai smesso di crederci, al di là dei loro colori politici e delle appartenenze partitiche".

Per le regionali, va segnalato l'exploit del leghista Luca Zaia in Veneto accreditato per oltre il 70% dei consensi. Trionfo anche per Vincenzo De Luca, candidato del centrosinistra in Campania, in netto vantaggio, con oltre il 60% dei consensi, rispetto all'avversario storico Caldoro e per Giovanni Toti, del centrodestra riconfermato in Liguria con oltre il 50% delle preferenze.

In Toscana Eugenio Giani, candidato del centrosinistra è avanti con circa 4 punti percentuali rispetto alla leghista Susanna Ceccardi. Mentre in Puglia dopo un serrato testa a testa tra Michele Emiliano e Raffaele Fitto, il candidato del centrosinistra ha pian piano consolidato il vantaggio, dando modo al segretario del Pd, Nicola Zingaretti, di tirare un po' il fiato.

"C'è la conferma delle nostre aspettative - ha detto - certo voglio dire anche che dai dati emerge che se l'alleanza di governo si fosse presentata unita ovunque avremmo vinto in quasi tutte le regioni".

La vera sorpresa arriva dalle Marche dove si registra un ribaltone a vantaggio del centrodestra, con Francesco Acquaroli in vantaggio con quasi il 50& dei delle preferenze su Maurizio Mangialardi, candidato del centrosinistra.

In Val d'Aosta Lega primo partito con oltre il 20% dei consensi.