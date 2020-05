Elena Riva: "Puntiamo a tornare a regime a inizio 2021" di Monica D'Ascenzo 13 maggio 2020

La presidente del Panino Giusto crede che il settore ristorazione subirà quest'anno un impatto pari al 50%, anche se i modelli e le proiezioni cambiano giorno per giorno. Tanto dipende dalle condizioni che saranno poste al comparto per la riapertura, perché il deliuvery e l'asporto non possono tamponare le perdire dei punti vendita. Panino giusto conta 450 dipendenti in 33 punti vendita non solo in Italia ma anche in Francia, Inghilterra, Svizzera e Giappone.