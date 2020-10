Effetto Covid sulle Start up di Marco lo Conte 02 ottobre 2020

Ridotti al lumicino gli eventi fisici, per chi punta a far nascere e crescere una start up non è certo un problema relazionarsi online. La pandemia Covid non ha certo frenato la presentazione di progetti e proposte presso investitori e incubatori, come ha raccontato Andrea Sianesi, presidente del Polihub e della Fondazione Politecnico di Milano al videoforum L'Italia che riparte #GoBeyond.