Effetto Covid sugli immobili: il ritorno degli affitti di Marco lo Conte 07 aprile 2021

La pandemia e le misure restrittive per contenere il coronavirus ha avuto un impatto importante nel mercato immobiliare: prima congelando le compravendite, dando poi spazio a un rimbalzo considerevole. Ma rimodulando in modo rilevante tutto il comparto: frena in particolare l'investimento nel mattone ai fini di locazione, causa smartworking che ha ridotto enormemente la domanda di affitti. Se n'è parlato nel corso del videoforum del Sole 24 Ore cui ha partecipato Paola Dezza del Sole 24 Ore, Roberto Anedda, vicepresidente di Mutuionline e Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari che è intervenuto proprio sul tema affitti.