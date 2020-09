Editoria, Cairo: stamperò e distribuirò "Domani" di De Benedetti

Dogliani (Cuneo), 4 set. (askanews) - Urbano Cairo ha confermato che stamperà e distribuirà il nuovo quotidiano di Carlo De Benedetti, "Domani", che debutta in edicola il 15 settembre.

"Non è che mi alleo con De Benedetti. Io sono un fornitore. De Benedetti è un amico. Ha avuto un'idea molto coraggiosa di fare un quotidiano in un periodo come questo. È un'idea buona e io sono semplicemente un fornitore, avendo una società di distribuzione gli do una mano", ha detto Cairo a Dogliani, a margine del festival della Tv e dei nuovi media.

"Gli stamperemo il suo giornale e De Benedetti farà investimenti su La 7. Sono contento di offrire queste cose, chiaramente a pagamento", ha aggiunto Cairo.