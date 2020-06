Ecobonus, le risposte degli esperti sugli incentivi per i lavori in casa di Marco lo Conte 05 giugno 2020

Dovrà essere convertito entro il 18 giugno in legge il decreto Rilancio che mette a disposizione di chi vuole migliorare la qualificazione energetica della propria abitazione, un incentivo fiscale addirittura superiore alla spesa totale. Cappotti termici, nuovi impianti di riscaldamento, pannelli solari, efficienza energetica, lavori antisismici: sono molte le opportunità per singoli proprietari e condomini. Si attenderà l'intervento dell'Agenzia delle Entrate per chiarire una serie di passaggi fiscali. Ma sin d'ora è necessario chiarire quali sono le condizioni per accedere al bonus per i condomini, per le ville bifamiliari, la riqualificazione energetica dei solai, le ristrutturazione delle mansarde e quant'altro.

Su questi temi sono intervenuti gli esperti del Sole 24 Ore, Luca De Stefani, dottore commercialista e l'ingegner Luca Rollino che hanno partecipato alla diretta di 24+ Talk condotta da Marco lo Conte, rispondendo alle numerosissime domande del pubblico, giunte via mail o Whatsapp, ma anche tra i commenti di 24+. Ecco la registrazione della diretta.