Ecco «Tommy e gli altri», il film in anteprima

Realizzato nel 2017 dal conduttore di Radio 24 Gianluca Nicoletti e Massimiliano Sbrolla, «Tommy e gli altri» vuole portare alla luce storie di isolamento degli autistici adulti denunciando le loro condizioni personali e il loro diritto a una vita sociale. Il film è un viaggio per tutta l'Italia di Nicoletti insieme al figlio autistico per conoscere le vite di altri giovani autistici, che una volta maggiorenni vengono abbandonati dalle istituzioni, e dei loro genitori, che vivono quotidianamente l'angosciante domanda che non ha risposte: «che sarà di mio figlio quando io non sarò più accanto a lui?»