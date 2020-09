Ecco la start up che aiuta i senza tetto di Marco lo Conte 24 settembre 2020

L'innovazione è fondamentale non solo per far crescere l'economia o trovare nuove soluzioni imprenditoriali, ma anche per risolvere i problemi di chi si trova ai margini della società. E' il caso di Face Donate, che a partire da un sistema di riconoscimento facciale si occupa di far pervenire donazioni a chi vive per strada per i beni di prima necessità. Il Ceo di Face Donate Alberto De Biasio è intervenuto nel videoforum del Sole 24 Ore per la serie Italia che riparte Go Beyond