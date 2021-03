Ecco il Patto per l'innovazione del lavoro pubblico

Il “Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale” è un accordo in sei articoli tra il premier Mario Draghi, il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta e i segretari generali di Cisl, Cgil e Uil, Luigi Sbarra, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Il Patto stabilisce che coesione sociale e creazione di buona occupazione saranno i pilastri di ogni riforma e di ogni investimento pubblico previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ecco gli obiettivi.