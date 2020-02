Ecco Hpc5, il calcolatore superpotente con il polmone verde

Si chiama Hpc5 (acronimo di High Performance Computing 5) ed è l'ultimo nato della famiglia di sistemi di supercalcolo Eni. E' il supercalcolatore non governativo più potente al mondo con un “polmone” verde. È la nuova frontiera tecnologica di Eni inaugurata, non a caso, nel Green Data Center, il complesso, costituito nel 2013 nel cuore della provincia pavese, che ospita tutti i sistemi informatici del gruppo guidato da Claudio Descalzi. Con questa famiglia di sistemi di supercalcolo che ha creato nel corso degli anni, Eni è riuscita a centrare traguardi cruciali,come la scoperta del super giacimento a gas di Zohr, in Egitto, la più grande rinvenuta finora nel Mediterraneo.