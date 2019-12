Ecco le città vincitrici della Qualità della vita 2019

La classifica 2019 della Qualità della vita del Sole 24 Ore, giunta alla sua trentesima edizione, premia Milano per il secondo anno consecutivo. La città, che proprio lo scorso 30 settembre ha annunciato di aver raggiunto il numero di un milione e 400mila residenti, cresce ininterrottamente dal 2012 - in controtendenza con il Paese - e regala ai suoi cittadini uno stile di vita sempre più verde e più smart. Nel segmento Ricchezza e consumi vince la città di Aosta, per Affari e lavoro Trieste, per Ambiente e servizi Trento, per Demografia e società Brescia, per Giustizia e sicurezza Oristano, per Cultura e tempo libero Rimini. Premiati anche i migliori dei 30 anni: a Bolzano il premio per il maggior numero di posizioni di vertice, Trenviso Campione della Crescita e Bari Campione della crescita al Sud.Per approfondire