Ecco “Carapace”, lo yacht di lusso che diventa sottomarino (e tutela la privacy)

Per ora è solo un prototipo, ma già accende l'immaginario degli appassionati di viaggi e dell'industria nautica. Si chiama "Carapace" ed è il progetto firmato dall'architetto italiano Elena Nappi, frutto del suo lavoro per la tesi di laurea in Architettura Navale all'università La Sapienza di Roma: uno yacht extra lusso lungo 78 metri, che può viaggiare sopra e sotto l'acqua, immergendosi fino a una profondità di 300 metri per un massimo di 10 giorni. L'idea, che si è già aggiudicata il Millenium Yacht Design Award 2018 nella categoria esordienti, punta tra le altre cose a soddisfare la richiesta di privacy e riservatezza di personaggi famosi. "Il progetto - spiega infatti l'architetto Nappi - nasce anche come risposta alla paranoia dello stato di insicurezza personale che si instaura soprattutto fra gli individuals celebrities".