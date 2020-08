Ecco le 29 città ammesse al bonus a fondo perduto per i centri storici di Nicoletta Cottone 13 agosto 2020

Un bonus a fondo perduto con risorse per 500 milioni per le attività commerciali dei centri storici di 29 città turistiche, che a giugno 2020 hanno subito un calo del fatturato di almeno il 33% per l'assenza di stranieri.