Ecco le 10 cose da sapere sulla fine dell’anno scolastico (e l’inizio del nuovo)

Le scuole italiane riapriranno a settembre, ma non per i maturandi: per loro ritorno in classe il 17 giugno. A settembre i primi a rientrare saranno gli studenti con una o più insufficienze accumulate quest'anno. Al rientro si punterà sul distanziamento tra gli alunni: da decidere se con lezioni a gruppi o doppi turni. Ecco nel dettaglio cosa succederà, dalla maturità all'esame di terza media, .Per approfondire: