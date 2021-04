"Earth Park", si ride nel corto distopico con Claudia Gerini

Roma, 21 apr. (askanews) - "Earth Park", questo il titolo del mockumentary distribuito dal 21 aprile su tutte le piattaforme social, ci porta su un altro pianeta nell'anno 3016, in un futuro distopico dove gli esseri umani - dopo aver causato la propria autodistruzione e quella della Terra - sono stati clonati per osservarne il comportamento.

Con un tono fortemente ironico, il video è girato all'interno de I Casali del Pino, la tenuta agricola nell'area protetta del Parco di Veio nei pressi di Roma, grazie al sostegno della proprietaria Ilaria Venturini Fendi, e vanta la presenza del Professor Dario Bressanini - chimico e divulgatore scientifico molto attivo sui social media - e degli attori Camilla Filippi, Claudia Gerini e Giorgio Marchesi che interpretano dei cloni del tutto indifferenti alla bellezza del pianeta Terra.

L'esilarante cortometraggio è stato realizzato in occasione della Giornata della Terra e per sostenere la campagna europea contro il surriscaldamento globale Stopglobalwarming.eu. Un modo inoltre per la neonata realtà The Next Line di aderire con il film/documentario all'Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) promossa da Marco Cappato e da Eumans, che fra 1 milione di firme (da raccogliere entro il 22 luglio) obbligherà la Commissione Europea a discutere la proposta sostenuta da 27 premi Nobel, di tassare le emissioni di Co2, alleggerendo la pressione fiscale sui lavoratori.

I 4 attori, insieme a Fiorella Mannoia e Giobbe Covatta, il 22 aprile saranno protagonisti dell'evento live online "Il Riscaldamento Globale ha un costo. Facciamolo pagare", organizzato da StopGlobalWarming.eu, in collaborazione con EarthDay.org e il sostegno dell'Associazione Civita.