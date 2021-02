E' il World Cancer Day: più prevenzione, nonostante il Covid

Roma, 4 feb. (askanews) - Il 4 febbraio si celebra il World Cancer Day, la Giornata mondiale contro il cancro, sostenuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Una giornata il cui slogan per il triennio 2019-2021 è "I Am and I Will" - "Io sono e Io farò", un invito all'impegno individuale e collettivo, per sottolineare quanto sia importante la prevenzione e l'accesso per tutti agli screening oncologici.

Il Covid ha avuto un forte impatto in particolare sui malati oncologici, con ritardi nelle visite e nelle diagnosi, fondamentali con un nemico come il cancro.

"L'Italia è tra i primi paesi in Europa nella cura delle malattie tumorali, se ci si ammala di cancro si ha un'aspettativa di vita più alta della media degli altri Paesi europei" ha detto il ministro della Salute del governo uscente, Roberto Speranza, ricordando l'importanza di investire nella ricerca e nella prevenzione. Ma i numeri sono in costante crescita. Secondo i dati del Report Aiom-Airtum (Associazione italiana oncologia medica e Associazione italiana registro tumori) si stimano 18 milioni di casi di cancro nel 2018 nel mondo. In Italia nel 2020 sono stati diagnosticati circa 377mila nuovi casi di tumori maligni.

Alla vigilia della Giornata mondiale, la Commissione europea ha presentato un "Piano per sconfiggere il cancro" che la stessa presidente Ursula von der Leyen ha definito un pilastro chiave per una Unione europea della salute. "Nel 2020 mentre stavamo tutti lottando contro la pandemia di Covid-19 molti di noi stavano lottando una battaglia silenziosa, la battaglia contro il cancro" ha detto. "Abbiamo perso più di un milione di europei a causa di questa malattia. E purtroppo il numero dei casi è in aumento. Per questo abbiamo presentato questo piano europeo per sconfiggere il cancro, in cui abbiamo abbiamo fissato obiettivi ambiziosi. Vogliamo salvare vite umane attraverso la prevenzione, vogliamo individuare il cancro quanto prima possibile, vogliamo assicurare accesso agli standard più alti di diagnosi e trattamento e vogliamo migliorare la qualità della vita dei pazienti di cancro e di coloro che riescono a sopravvivere".