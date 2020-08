E' morto a 97 anni Cesare Romiti, storico a.d. della Fiat

Milano, 18 ago. (askanews) - L'ex amministratore delegato e presidente di Fiat, Cesare Romiti, è morto nella sua casa di Milano. L'ex manager che è stato indiscusso protagonista della storia industriale e del capitalismo italiano, aveva 97 anni. Entrato in azienda nel 1974, è stato il braccio destro di Gianni Agnelli, succedendogli nel ruolo di presidente dell'azienda torinese. Ne era uscito nel 1998 dopo 24 anni. Artefice del risanamento finanziario della Fiat, ha portato l'azienda a una dimensione internazionale, rafforzando gli insediamenti produttivi in Italia, ma anche operando pesanti tagli al personale e ai costi di produzione. Romiti è stato al vertice anche di Rcs-Corriere della Sera e poi imprenditore in proprio.