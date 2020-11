E' il click day per il bonus mobilità, rimborsi fino a 500 euro

Roma, 3 nov. (askanews) - È il click day per il bonus mobilità: dalle 9 del mattino c'è la possibilità di richiedere un rimborso per l'aquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, monopattini e segway.

La procedura è semplice ma servono le credenziali Spid, il sistema unico di accesso con identità digitale: si accede alla piattaforma web del ministero dell'Ambiente dedicata al bonus, poi basta registrarsi e presentare la fattura o lo scontrino parlante di spese sostenute nel periodo che va dallo scorso 4 maggio al 3 novembre, e mettersi in fila per ottenere l'incentivo stabilito dal governo che copre il 60% dell'acquisto fino a un massimo di 500 euro. Si può ricevere il bonus anche per spese ancora da effettuare.

Non bisogna però prendere d'assalto il sito, ha assicurato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, i fondi ci sono per tutti: 215 milioni di euro sono già stati stanziati e dovrebbero arrivare a soddisfare circa 600mila richieste ma il ministero è pronto a inserire nuovi fondi nella legge di bilancio sulla base delle richieste non evase.

Inoltre, i rimborsi saranno concessi non in base all'ordine

di presentazione delle richieste. Il ministro Costa ha spiegato che per ricevere i soldi ci vorranno pochi giorni. E per coloro che vorranno acquistare bici e altri mezzi di trasporto compresi nel bonus fino al 31 dicembre arriverà un voucher.