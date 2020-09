DXT: il ruolo dell'Europa nel rapporto tra Cina e Usa di Rosalba Reggio 05 settembre 2020

A margine del Forum The European House Ambrosetti parla Mauro Ferrari, presidente e amministratore delegato di DXT e professore di Farmaceutica all'Università di Washington. “Il covid ci ha insegnato che solo lavorando insieme e collaborando tra gli stati si può risolvere il problema della pandemia, e che solo risolvendo il problema ovunque nel mondo, si può debellare la malattia. Ma questa epidemia ci ha anche fatto capire che nello scontro tra Cina e Stati Uniti il ruolo dell'Europa è fondamentale, per non dover fare scelte difficili e dolorose che creerebbero pesanti conseguenze nel futuro di tutti”. L'intervista di Rosalba Reggio.