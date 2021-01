Dramma nel Torinese, uccide moglie e figlio poi tenta il suicidio

Torino, 29 gen. (askanews) - Tragedia familiare a Carmagnola, in provincia di Torino: nella notte tra il 28 e il 29 gennaio 2021, un italiano di 39 anni al culmine di una lite familiare ha ucciso la moglie, coetanea e il figlio di 5 anni, colpendoli con un oggetto contundente, poi ha tentato il suicidio, lanciandosi dal balcone dell'appartamento.

I vicini di casa hanno chiamato i carabinieri che sono subito arrivati sul posto. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale a Torino e non in pericolo di vita ma resta piantonato in stato di fermo per il duplice omicidio.